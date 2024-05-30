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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.24 14:00

Каждый третий мужчина в России против сокращенной пятницы только для женщин — «SuperJob»

«У нас равноправие. Если уж сокращать, то всем!» — каждый третий мужчина против того, чтобы женщинам сократили рабочую пятницу на два часа. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, который провели среди представителей экономически активного населения страны.

73% россиянок и только 44% мужчин поддерживают инициативу заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, который предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин при условии сохранения средней заработной платы. Против — 8 и 32% соответственно. Причём наиболее недовольны мужчины до 34 лет (43%).

Активнее всего идею поддерживают опрошенные в возрасте 35—44 лет: 87% среди женщин и 50% среди мужчин. Главный довод очевиден: «Женщины хрупкие, им нужно меньше работать и больше отдыхать. К тому же они жены и матери, им нужно больше сил сохранять».

Но были и другие комментарии респондентов-мужчин: «За редким исключением, офисные работницы в конце рабочей пятницы не занимаются делом».

Время проведения опроса: 24—27 мая 2024 года.

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