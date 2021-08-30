Каждый третий опрошенный из рабочей сферы СЗФО не считает свою профессию или работу престижной

В ходе опроса, проведенном hh.ru в СЗФО среди представителей рабочих профессий из самых разных сфер (производство, строительство, транспорт, добыча сырья и другие), выяснилось, что каждый третий опрошенный не верит, что его профессия престижна, причём среди мужчин эта доля выше, чем среди женщин (43% против 30%).

Совершенно точно уверены, что их профессия или работа престижна в СЗФО лишь 13% опрошенных, ещё 40% колеблются, но всё же склоняются в сторону положительного ответа о престижности, а вот 30% уверены – престижности в их работе или профессии нет.

В разрезе профессиональных сфер, связанных с рабочими специальностями чаще других, отмечали, что верят в престижность своей работы представители из сферы «Добыча сырья» (машинисты, инженеры ПТО, проектировщики, механики, инженеры по охране труда, геодезисты, лаборанты и другие) и «Строительство» (разнорабочие, слесари, операторы линий, прорабы, грузчики, сварщики, монтажники и другие).

С другой стороны заявили, что не видят уважительного отношения к своей профессии или работе транспортники (водители, курьеры, кладовщики, курьеры, диспетчеры, автослесари и другие), производственники (инженеры-конструкторы, энергетики, технологи, сметчики и другие) и представители ресторанно-гостиничной области (официанты, хостес, бармены, бариста и другие).

Интересно, что чем старше были респонденты, тем меньше они думают, что их профессия уважаема в обществе: 49% респондентов в возрасте 55% лет и старше ответили негативно на вопрос о престижности, среди молодых респондентов в возрасте от 18 до 24 лет также ответили в 30% случаев.

При этом среди опрошенных из сферы рабочих профессий в СЗФО лишь 18% респондентов устраивает их зарплата, остальные 82% ответили категоричное «нет, не устраивает».