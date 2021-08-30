Андрей Чибис: «Считаю, что людям надо дать тепло»В начале сентября похолодание затронет регионы СЗФО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.08.21 14:30

Каждый третий опрошенный из рабочей сферы СЗФО не считает свою профессию или работу престижной

В ходе опроса, проведенном hh.ru в СЗФО среди представителей рабочих профессий из самых разных сфер (производство, строительство, транспорт, добыча сырья и другие), выяснилось, что каждый третий опрошенный не верит, что его профессия престижна, причём среди мужчин эта доля выше, чем среди женщин (43% против 30%).

Совершенно точно уверены, что их профессия или работа престижна в СЗФО лишь 13% опрошенных, ещё 40% колеблются, но всё же склоняются в сторону положительного ответа о престижности, а вот 30% уверены – престижности в их работе или профессии нет.

В разрезе профессиональных сфер, связанных с рабочими специальностями чаще других, отмечали, что верят в престижность своей работы представители из сферы «Добыча сырья» (машинисты, инженеры ПТО, проектировщики, механики, инженеры по охране труда, геодезисты, лаборанты и другие) и «Строительство» (разнорабочие, слесари, операторы линий, прорабы, грузчики, сварщики, монтажники и другие).

С другой стороны заявили, что не видят уважительного отношения к своей профессии или работе транспортники (водители, курьеры, кладовщики, курьеры, диспетчеры, автослесари и другие), производственники (инженеры-конструкторы, энергетики, технологи, сметчики и другие) и представители ресторанно-гостиничной области (официанты, хостес, бармены, бариста и другие).

Интересно, что чем старше были респонденты, тем меньше они думают, что их профессия уважаема в обществе: 49% респондентов в возрасте 55% лет и старше ответили негативно на вопрос о престижности, среди молодых респондентов в возрасте от 18 до 24 лет также ответили в 30% случаев.

При этом среди опрошенных из сферы рабочих профессий в СЗФО лишь 18% респондентов устраивает их зарплата, остальные 82% ответили категоричное «нет, не устраивает».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В каких регионах СЗФО и профсферах предлагают высокие зарплаты в августе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Кирилл
30.08.21 17:05
Что выборы животворящие делают! Чудеса!
Комментарий к новости:Запуск отопления в жилой сектор области начнётся с 1 сентября
Bynth51
30.08.21 15:33
Современное Бытие 1:1. В начале сотворил Бог небо и землю. 1:2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 1:3. И сказал Бог: да будет тепло. И стало тепло!
Комментарий к новости:Андрей Чибис: «Считаю, что людям надо дать тепло»
Николай А.
28.08.21 15:01
Белов Максим шпион от гос депа сша, какого черта ему надо у нас в Мурманске, молодой зеленый работал в стране нато, по сути перебежчик предатель, от его только дестабилизация жизни на нашем севере в г
Комментарий к новости:Зачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Собрать ребёнка в школу сегодня на 20% дороже, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 41 копейку, евро теряет 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика