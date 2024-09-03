Каждый третий опрошенный россиянин в последние полгода стал сберегать больше - исследование «ВТБ»

Жители Дальнего Востока по доле крупных ежемесячных накоплений опережают граждан из других регионов, а по размеру среднего вклада находятся на втором месте. Об этом сообщил в преддверии ВЭФ-2024 Илья Ермаков, начальник управления продаж в корпоративном канале — вице-президент «ВТБ».

Как пишет iz.ru, около трети россиян (35%) отметили, что стали сберегать больше средств за последние три–шесть месяцев. Чаще всего об этом рассказывали жители Урала и Сибири. Ещё 24%, наоборот, сократили эту строку бюджета — более всего на Кавказе и Северо-западе. Четверть продолжают копить как раньше.

Согласно результатом исследования, почти половина россиян (46%) откладывают до 15% средств от своих доходов ежемесячно. При этом 15–30% переводят в накопления 26% опрошенных. Около 10% респондентов могут позволить выделять на эти цели более 30%. Больше всего таких «бережливых» жителей на Дальнем Востоке: 15% дальневосточников могут позволить себе откладывать более 30% своего ежемесячного дохода. Самая низкая доля крупных отчислений в накопления у жителей Северо-Запада — лишь 4% могут позволить себе это. Кроме того, 9% жителей России признались, что у них не остаётся средств на сбережения.

«По уровню доходов и трат дальневосточники опережают все остальные округа, что объясняется дополнительными надбавками, которые выплачивают им из-за климатических условий. По нашим данным, средний размер вклада дальневосточников составляет 585 тысяч рублей, это второй результат после жителей центральной России. По объему накопительного счета регион входит в топ-5 со средней суммой 145 тысяч рублей. Что касается трат, размер среднего чека на Дальнем Востоке ежемесячно составляет 32,5 тысячи рублей, для сравнения: в ЦФО (Центральном федеральном округе. — Ред.) — 26 тысяч рублей, а в СКФО (Северо-Кавказском федеральном округе. — Ред.) — 14 тысяч рублей. У дальневосточников крупнее переводы и размер кешбэка», — отметил Ермаков.

В кредитной организации также узнали, что 52% респондентов считают, что в настоящее время лучше копить деньги на крупные покупки и потребности, чем брать их в кредит.

Среди участников опроса только 7% в ближайшие полгода планируют взять кредит. Ещё 22% рассматривают такую возможность, а у 7% уже есть кредит в банке. В основном россияне берут кредиты на ремонт или строительство дома, покупку машины, бытовой техники и электроники, а также поездок в отпуск. 52% респондентов уверены, что кредит им не понадобится в ближайшее время.