Каждый третий работающий планирует отправиться летом в путешествие, 3% из них будут отдыхать в кредит

1 из 3 работающих россиян планирует путешествовать летом, причём 3% из них — в кредит. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Отпуск этим летом запланировали 62% работающих россиян. 19% проведут его дома, 11% — на даче или в деревне, 25% планируют поездку по России и 7% — за рубеж.

Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране (28% против 22%). Представители сильного пола же чаще остаются без отпуска (42% против 34% среди россиянок).

Зумеры чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха (45%). Дачный отдых и путешествия по стране чаще выбирают россияне 35+. Поездки за границу же чаще планируют граждане моложе 35.

Тех, у кого отпуска летом не будет, больше среди россиян со средним профессиональным образованием (44%), чем среди россиян с высшим (33%). Граждане, закончившие вузы, активнее планируют внутренние путешествия (28 и 21% соответственно).

Зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто получает меньше или больше, рассказывали о том, что их отпуска приходятся на лето (67%), причем каждый десятый запланировал поездку за границу.

В 2026 году 3% работающих россиян, организующих летние путешествия, будут брать или уже взяли кредит на отпуск. Среди тех, кто планирует поездку в другую страну, доля берущих займы составила 5%, среди путешествующих по России — 2%.

Время проведения опроса: 11—20 мая 2026 года.