Каждый третий работающий рассказал о конфликтах из-за отпусков

Чаще всего спорные ситуации, вызванные выбором дат для отпусков, разрешаются сотрудниками самостоятельно без привлечения руководства или кадровиков. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные россияне из всех округов страны.

33% россиян сообщили о том, что в их трудовых коллективах конфликтуют из-за отпусков: 28% респондентов отметили, что с коллегами договариваются самостоятельно, у 5% россиян получается разрешить конфликт только после привлечения руководства или специалиста по кадрам. К счастью, в большинстве коллективов не бывает ссор из-за графика отпусков (60% опрошенных).

Планы на отпуск в 2024 году уже строят 2 из 3 россиян.

Время проведения опроса: 20—22 ноября 2023 года.