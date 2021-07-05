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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 15:00

Каждый третий работодатель поощряет вакцинацию сотрудников от COVID-19 отгулами, премиями или подарками

Каждая третья российская компания стимулирует персонал сделать прививку от коронавируса. Вакцинированным сотрудникам дают оплачиваемые выходные, дополнительные дни к отпуску или выписывают премию. Чаще всего стимулируют персонал прививаться крупные предприятия. Такие выводы делают специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

О том, что они каким-либо образом стимулируют вакцинацию сотрудников от COVID-19, рассказали 33% работодателей. Судя по комментариям, наиболее распространенные меры — это предоставление оплачиваемого выходного в день прививки и дополнительных дней к ежегодному отпуску. Некоторые компании выплачивают привитым сотрудникам единоразовые премии, устраивают розыгрыши призов, дарят подарки.

41% компаний вакцинацию работников не стимулирует. Свою позицию работодатели объясняют нежеланием вмешиваться в частную жизнь сотрудников и отсутствием у бизнеса такой обязанности с точки зрения закона. Судя по комментариям респондентов, уже есть компании, где сотрудников, не имеющих антител к COVID-19, отстраняют от работы или оправляют в неоплачиваемые отпуска.

Прививочную кампанию среди персонала чаще всего проводят крупные работодатели с численностью свыше 1000 работников (40%), а также предприятия из сферы продаж и финансов (по 38%). Реже всего стимулирующие меры внедряют компании сферы информационных технологий (27%): «У нас весь штат на удалёнке сидит больше года».

 

 

 

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