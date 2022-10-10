Каждый третий работодатель проводит мероприятия для повышения вовлеченности персонала в работу

7 из 10 россиян считают, что их вовлеченность в работу максимально высока. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных граждан и представители 1000 компаний из всех округов страны.

68% россиян считают, что их вовлеченность по 5-балльной шкале достигает максимальной оценки. В крайне низкой вовлеченности (на 1 балл из 5) признались лишь 2% опрошенных, среди них представители разных профессий — немотивированным может оказаться каждый. Чаще других открыто заявляли о том, что выполняют необходимый минимум обязанностей, только чтобы не уволили, россияне в возрасте 25—34 лет (4%). Похоже, подтверждается мировой тренд на «тихое увольнение»: видя, что их старания не окупаются, сотрудники приходят к решению работать по минимуму и сосредоточиться на жизни вне работы.

А между тем каждый третий работодатель в России проводит мероприятия, чтобы повысить вовлеченность персонала в работу. Чаще всего компании пытаются влиять на этот показатель с помощью внедрения системы обучения. Работодатели стараются повысить вовлеченность сотрудников, проводя общие собрания и планерки. Ещё один способ — денежная мотивация, эксперты утверждают, что премирование и выплаты бонусов срабатывают не всегда, а между тем, личные оценки вовлеченности тем выше, чем больше заработок (среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей свою вовлеченность на 5 баллов из 5 оценили 62%, а среди зарабатывающих от 80 тысяч в месяц — 72%).