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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.22 18:00

Каждый третий родитель оценил питание школьников на «хорошо» и «отлично»

Средняя оценка вкуса и качества блюд в школьных столовых — 3,4 балла из 5. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

Мнения родителей разделились: вкус и качество блюд в школьной столовой 28% родителей оценили на «тройку» по пятибалльной шкале, ещё 27% — на «четвёрку». В некоторых регионах действует система дегустаций продукции школьных буфетов представителями родительской общественности, большинство же матерей и отцов ориентируются на отзывы детей: «Очень многое ребёнок не ест, то бульон недосолен, то борщ состоит из свеклы и картофеля»; «Питание больше похоже на сухой паёк: хлопья с молоком, пельмени, которые есть невозможно».

В отличном качестве и вкусе блюд из школьного буфета убеждены 7%: «Питание хорошее, нам нравится»; «Сужу по словам ребёнка».

8% поставили столовой «двойку», а 3% и вовсе «единицу». «Однажды сын пришел и сказал: мама, неужели, можно так плохо приготовить борщ!» — комментируют родители.

Ещё 14% сообщили, что их ребенок по различным причинам не ест в школе.

Средняя оценка школьной еды составила 3,4 балла из 5. Матери тревожатся по поводу питания детей больше: их оценки вкуса и качества блюд чуть ниже, чем у отцов (3,3 и 3,5 балла соответственно).

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