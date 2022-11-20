Каждый третий россиянин 31 декабря включит передачу «Новогодний огонёк», но только для фона

4 из 10 россиян не смотрят новогодние огоньки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» во время опроса, выясняя, собираются ли россияне смотреть новогодние развлекательные телепередачи. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

12% россиян планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь. 1 из 3 опрошенных включит новогодние огоньки для фона. 41% не собирается смотреть новогодние огоньки 31 декабря.

Женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром новогодних огоньков по телевизору: 15% против 9% соответственно. Мужчины чаще планируют встретить Новый год без звездных телешоу: 46 против 36%. Тех, кто включит новогодние огоньки 31 декабря, больше среди россиян, имеющих детей, чем среди бездетных.

Время проведения: 1—17 ноября 2022 года.