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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.24 18:00

Каждый третий россиянин до 34 лет не носит с собой наличных денег

Количество россиян, отказавшихся от наличных карманных денег, за 14 лет выросло в 9 раз. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Цифровизация и развитие банковских сервисов мотивируют россиян отказаться от купюр и банкнот. 54% россиян обычно носят с собой наличность, причём чаще это мужчины, чем женщины (57% против 52% соответственно). Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (58% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тысяч рублей (61%).

37% от опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей, и лишь 3% — более 20 тысяч.

За 14 лет инфляция составила более 160%, средняя сумма в кошельках выросла с 2000 до 5000 рублей.

27% граждан вообще не имеют наличных в кармане, в 2010 году таких было только 3%.

Каждый третий в возрасте до 34 уже отказался от наличности в кармане, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет — каждый четвертый не носит с собой наличных денег (24%), а среди тех, кто старше, — каждый пятый (22%).

Время проведения опроса: 30 сентября — 1 октября 2024 года.

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