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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.23 14:00

Каждый третий россиянин мечтает о карьере в госслужбе

36% россиян хотели бы работать госслужащими, 46% — нет. За 2 года соотношение практически не изменилось (в 2021 году было 37 и 44% соответственно).

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, не имеющих опыта работы на госслужбе.

Мужчины стремятся работать чиновниками несколько чаще женщин (37 и 34% соответственно), однако 2 года назад среди представителей сильного пола мечтающих быть чиновниками было чуть больше (40%).

Количество желающих стать чиновниками растет с увеличением возраста опрошенных: 25% среди молодёжи до 24 лет, 39% среди россиян старше 45 лет. В возрастной группе 45+ число стремящихся к госслужбе с 2021 года практически не изменилось (+1 п.п.), а среди тех, кто моложе, снизилось.

Число интересующихся госслужбой растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 31% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 40% среди граждан с доходом от 80 тысяч. Причём среди последних желающих стать чиновниками за 2 года стало чуть больше (+2 п.п.), а среди тех, кто получает до 80 тысяч рублей, напротив, — меньше.

Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и регионах число тех, кто готов стать госслужащим, примерно одинаково, однако, если с 2021 года Москве и Санкт-Петербурге желающих стать чиновниками стало значительно меньше (было по 45%, стало 36 и 35% соответственно), то в регионах же число мечтающих о госслужбе стало даже немного больше (37% — сегодня, два года назад было 35%).

Россияне считают, что попасть на госслужбу можно только коррупционным путем: «Должность госслужащего стоит очень дорого»; «В этой области нужны связи или деньги, а у меня их нет»; «У меня нет таких денег, чтобы купить должность чиновника».

Исследование рынка труда показывает: за год число вакансий государственной гражданской службы снизилось на 13%, а резюме стало меньше на 35%.

Портрет соискателя должностей в сфере государственной гражданской службы за год изменился следующим образом: средний возраст вырос с 37 до 40 лет (за счёт уменьшения числа резюме молодёжи); увеличилось количество соискателей, которые ищут работу, не увольняясь со старой (+14 п.п.). Для этой группы соискателей важно, чтобы условия работы на госслужбе были лучше, чем на текущем месте работы.

Время проведения опроса: 14—18 июля 2023 года.

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