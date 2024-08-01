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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.24 18:00

Каждый третий россиянин не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории

Сотрудников «Почты России» планируют обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи. Как выяснилось, подобный курс проходил каждый пятый экономически активный россиянин. Об этом сообщают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны (за исключением медицинских работников).

22% россиян хотя бы раз в жизни прослушали инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи: респонденты припоминали, что подобный курс им преподавали на уроках ОБЖ в старших классах, в колледжах и вузах, в рамках дисциплины «Охрана труда и техника безопасности на рабочих местах».

Ещё 43% опрошенных интересовались темой самостоятельно: изучали соответствующие материалы по книгам и в интернете.

3 из 10 россиян не знают, как оказать первую помощь пострадавшим. Ещё 5% затруднились оценить свои знания и навыки в этой сфере.

Больше шансов получить доврачебную помощь со стороны мужчин: они чаще женщин рассказывали, что проходили обучение базовым медицинским навыкам и изучали вопрос самостоятельно.

Время проведения опроса: 27—29 июля 2024 года.

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