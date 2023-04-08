Каждый третий россиянин признался, что работа занимает самое важное место в его жизни, лишь 11% считают свою работу идеальной

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какое место занимает в жизни работа, считают ли россияне свою работу близкой к идеалу.

Опрос, проведённый во всех федеральных округах России, показал, что 30% респондентов считают, что работа занимает самое важное место в их жизни и отнимает большую часть времени. Чаще всего так отвечали врачи и младшие медицинские работники (46% представителей данной сферы), строители и работники сферы продажи, покупки и аренды недвижимости (38%), а также финансисты и бухгалтеры (36%).

При этом каждый пятый опрошенный (21%) заявил, что семья для него важнее, чем работа. Больше всего таких ответов давали работники сферы закупок (32%), работники производственной сферы (25%), а также юристы (25%).

Также 13% участников опроса заявили, что дли них важнее личное развитие, а не работа. Чаще всего такого мнения придерживаются работники сферы искусства и масс-медиа (35%), ИТ-специалисты (21%), маркетологи (18%). Интересно, что женщины-респонденты на 2% чаще мужчин отмечали, что личностное развитие для них важнее работы.

Примечательно, что еще треть опрошенных (32%) считают, что работа вполне может занимать большую часть времени трудящихся людей, но это зависит от специфики работы. Чаще всего к такому мнению склоняются работники сферы безопасности (56%), представители транспортной сферы (46%), ретейла (41%), а также науки и образования (31%).

При этом лишь 11% россиян считают свою работу идеальной. Чаще всего такие позитивные ответы давали эйчары и кадровые работники (22% представителей этих профессий), юристы (16%), работники розничной торговли (15%). С другой стороны, 77% опрошенных не могут назвать свою работу идеальной. Чаще всего недовольны своей работой представители сферы страхования и консалтинга (83%), ИТ-специалисты (81%), а также работники медицинской сферы (80%).

Считаете ли вы идеальной свою текущую работу?