Каждый третий россиянин считает: чтобы получать больше денег, нужно постоянно учиться и повышать квалификацию

Такие результаты получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию. 15% — работать больше и лучше, 13% — проявлять целеустремленность и инициативу. 12% россиян уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты.

Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес. 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% — искать подработку или заводить полезные связи.

Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%.

Другие советы дали 19% опрошенных, среди них — развивать желание зарабатывать, быть коммуникабельным, активным, мобильным и даже переехать в другой город.