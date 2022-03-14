Каждый третий россиянин собирается оформить карту «UnionPay»

После запрета на проведение операций по российским картам «VISA» и MasterCard» 35% россиян выразили готовность оформить карту, у которой будет возможность использования за границей и для оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

35% россиян планируют оформить карту «МИР»-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. 37% опрошенных подобная карта не понадобится. 28% затруднились с решением.

Мужчины чаще женщин хотят завести карту «МИР»-UnionPay: 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления «пластика» говорили чаще более молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (44%).

Фото: https://35media.ru/news/2022/03/13/Kazhdii-tretii-rossiyanin-sobiraetsya-oformit-kartu-MIR-UnionPay