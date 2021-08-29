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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.21 10:00

Каждый третий школьник провёл каникулы дома

Число школьников, побывавших в каникулы за границей и путешествовавших по России, восстановилось до «доковидного» уровня, а на Чёрном море этим летом отдохнуло даже больше детей, чем в 2019-ом. Тем не менее каждый третий школьник провёл все каникулы дома. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 родителей детей-школьников из всех округов страны.

О том, что ребёнок этим летом никуда не выезжал и провёл лето дома, сообщили 32% родителей. Организовали летний отдых на даче или в деревне 29% респондентов, сумели вывезти детей на берег Чёрного моря 19%. Каждая одиннадцатая семья (9%) отправила ребёнка в оздоровительный лагерь. О том, что дети путешествовали по России или в другой город, сообщили 6% родителей, о поездке за границу — 5%. Школьные лагеря посещали его этим летом дети лишь 1% опрошенных. Ещё 6% поделились другим опытом: их дети гостили у родственников, отдыхали в санаториях, спортивных лагерях и т.д.

Лето 2021 года оказалось более удачным для школьников, чем лето 2020-го. По сравнению с прошлым годом большее число родителей сообщили о том, что ребёнок побывал на Чёрном море, в других городах России, на открытых направлениях за границей и в оздоровительном лагере. Отдых на Чёрном море оказался этим летом более популярным: в «доковидном» 2019-ом о поездках на черноморское побережье сообщали 16% родителей, сегодня таковых 19%, — повлияли закрытые границы.

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