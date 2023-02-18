2000-летний свинцовый саркофаг, уникальный череп древнего кашалота и руины старинной церкви – тайны нашей истории, которые спрятаны под землёйМарина Табейкина: почему кому-то везёт, а кому-то не везёт с родителями
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.23 14:00

Каждый третий трудящийся на Северо-Западе страны уверен, что выгорел на работе

По данным исследования hh.ru каждый третий опрошенный в СЗФО наблюдает у себя признаки эмоционального выгорания – об этом заявили 32% респондентов в начале этого года.

По сравнению с прошлогодними показателями число таких людей в СЗФО выросло на 5% и держится на стабильно высоком уровне. Кроме того, ещё 36% в СЗФО испытывают на работе хроническую усталость. Получается, что в сумме лишь 32% работников на Северо-Западе России на данный момент пока не подвержены выгоранию и не чувствуют постоянную усталость на работе. Чаще всего о выгорании заявляют, как и в прошлом году, представители сферы управления персоналом и тренингов (53% представителей этой области), работники сферы науки и образования (53%), а также работники административной сферы (52%), маркетологи, представители сферы транспорта и логистики (по 50% в каждой области).

Меньше всего тех, кто жалуется на выгорание на данный момент зафиксировано среди юристов, начинающих специалистов и строителей. При этом среди представителей этих же трёх сфер зафиксирован наибольший уровень хронической усталости, которую люди испытывают на работе. Таким образом, это одни из первых претендентов на попадание в список выгоревших работников.

Профсфера

Да, считаю, что они у меня есть

Нет, это просто временная усталость

Затрудняюсь ответить

Управление персоналом, тренинги

53%

36%

10%

Наука, образование

53%

38%

9%

Административный персонал

52%

33%

15%

Маркетинг, реклама, PR

50%

33%

16%

Транспорт, логистика

50%

28%

22%

ИТ, интернет, телеком

49%

33%

18%

Рабочий персонал

47%

27%

27%

Производство, сельское хозяйство

45%

38%

17%

Продажи

45%

40%

16%

Бухгалтерия, финансы предприятия

40%

40%

19%

Строительство, недвижимость

36%

44%

20%

Начало карьеры, студенты

36%

43%

23%

Юристы

29%

48%

23%

 

При этом респонденты признаются, что на данный момент в условиях сложной экономической обстановки им стало сложнее отказаться от нелюбимого места работы. Так, лишь 15% респондентов из СЗФО откажутся трудиться на старом месте работы, если оно их не устраивает и уволятся. С другой стороны, 47% готовы работать на нелюбимом месте, если их будет устраивать зарплата, 20% готовы смириться с рабочими проблемами, если коллектив не будет их раздражать. 12% готовы терпеть нелюбимую работу ради карьерного роста.

А вот 47% опрошенных уже находятся на нелюбимой работе и не бросают её, потому что, по их мнению, у них нет выбора (сложно найти быструю замену, нельзя сделать перерыв в работе из-за постоянной кредитной нагрузки, никто в семье больше не работает и т.п.). 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире20:20Городские хроники (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Пеликан». Художественный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Клиентам АО «АтомЭнергоСбыт» стала доступна оплата услуг через «Систему быстрых платежей»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Все вдовы ветеранов боевых действий получат соцподдержку
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика