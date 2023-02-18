Каждый третий трудящийся на Северо-Западе страны уверен, что выгорел на работе
По данным исследования hh.ru каждый третий опрошенный в СЗФО наблюдает у себя признаки эмоционального выгорания – об этом заявили 32% респондентов в начале этого года.
По сравнению с прошлогодними показателями число таких людей в СЗФО выросло на 5% и держится на стабильно высоком уровне. Кроме того, ещё 36% в СЗФО испытывают на работе хроническую усталость. Получается, что в сумме лишь 32% работников на Северо-Западе России на данный момент пока не подвержены выгоранию и не чувствуют постоянную усталость на работе. Чаще всего о выгорании заявляют, как и в прошлом году, представители сферы управления персоналом и тренингов (53% представителей этой области), работники сферы науки и образования (53%), а также работники административной сферы (52%), маркетологи, представители сферы транспорта и логистики (по 50% в каждой области).
Меньше всего тех, кто жалуется на выгорание на данный момент зафиксировано среди юристов, начинающих специалистов и строителей. При этом среди представителей этих же трёх сфер зафиксирован наибольший уровень хронической усталости, которую люди испытывают на работе. Таким образом, это одни из первых претендентов на попадание в список выгоревших работников.
|
Профсфера
|
Да, считаю, что они у меня есть
|
Нет, это просто временная усталость
|
Затрудняюсь ответить
|
Управление персоналом, тренинги
|
53%
|
36%
|
10%
|
Наука, образование
|
53%
|
38%
|
9%
|
Административный персонал
|
52%
|
33%
|
15%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
50%
|
33%
|
16%
|
Транспорт, логистика
|
50%
|
28%
|
22%
|
ИТ, интернет, телеком
|
49%
|
33%
|
18%
|
Рабочий персонал
|
47%
|
27%
|
27%
|
Производство, сельское хозяйство
|
45%
|
38%
|
17%
|
Продажи
|
45%
|
40%
|
16%
|
Бухгалтерия, финансы предприятия
|
40%
|
40%
|
19%
|
Строительство, недвижимость
|
36%
|
44%
|
20%
|
Начало карьеры, студенты
|
36%
|
43%
|
23%
|
Юристы
|
29%
|
48%
|
23%
При этом респонденты признаются, что на данный момент в условиях сложной экономической обстановки им стало сложнее отказаться от нелюбимого места работы. Так, лишь 15% респондентов из СЗФО откажутся трудиться на старом месте работы, если оно их не устраивает и уволятся. С другой стороны, 47% готовы работать на нелюбимом месте, если их будет устраивать зарплата, 20% готовы смириться с рабочими проблемами, если коллектив не будет их раздражать. 12% готовы терпеть нелюбимую работу ради карьерного роста.
А вот 47% опрошенных уже находятся на нелюбимой работе и не бросают её, потому что, по их мнению, у них нет выбора (сложно найти быструю замену, нельзя сделать перерыв в работе из-за постоянной кредитной нагрузки, никто в семье больше не работает и т.п.).