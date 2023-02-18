Каждый третий трудящийся на Северо-Западе страны уверен, что выгорел на работе

По данным исследования hh.ru каждый третий опрошенный в СЗФО наблюдает у себя признаки эмоционального выгорания – об этом заявили 32% респондентов в начале этого года.

По сравнению с прошлогодними показателями число таких людей в СЗФО выросло на 5% и держится на стабильно высоком уровне. Кроме того, ещё 36% в СЗФО испытывают на работе хроническую усталость. Получается, что в сумме лишь 32% работников на Северо-Западе России на данный момент пока не подвержены выгоранию и не чувствуют постоянную усталость на работе. Чаще всего о выгорании заявляют, как и в прошлом году, представители сферы управления персоналом и тренингов (53% представителей этой области), работники сферы науки и образования (53%), а также работники административной сферы (52%), маркетологи, представители сферы транспорта и логистики (по 50% в каждой области).

Меньше всего тех, кто жалуется на выгорание на данный момент зафиксировано среди юристов, начинающих специалистов и строителей. При этом среди представителей этих же трёх сфер зафиксирован наибольший уровень хронической усталости, которую люди испытывают на работе. Таким образом, это одни из первых претендентов на попадание в список выгоревших работников.

Профсфера Да, считаю, что они у меня есть Нет, это просто временная усталость Затрудняюсь ответить Управление персоналом, тренинги 53% 36% 10% Наука, образование 53% 38% 9% Административный персонал 52% 33% 15% Маркетинг, реклама, PR 50% 33% 16% Транспорт, логистика 50% 28% 22% ИТ, интернет, телеком 49% 33% 18% Рабочий персонал 47% 27% 27% Производство, сельское хозяйство 45% 38% 17% Продажи 45% 40% 16% Бухгалтерия, финансы предприятия 40% 40% 19% Строительство, недвижимость 36% 44% 20% Начало карьеры, студенты 36% 43% 23% Юристы 29% 48% 23%

При этом респонденты признаются, что на данный момент в условиях сложной экономической обстановки им стало сложнее отказаться от нелюбимого места работы. Так, лишь 15% респондентов из СЗФО откажутся трудиться на старом месте работы, если оно их не устраивает и уволятся. С другой стороны, 47% готовы работать на нелюбимом месте, если их будет устраивать зарплата, 20% готовы смириться с рабочими проблемами, если коллектив не будет их раздражать. 12% готовы терпеть нелюбимую работу ради карьерного роста.

А вот 47% опрошенных уже находятся на нелюбимой работе и не бросают её, потому что, по их мнению, у них нет выбора (сложно найти быструю замену, нельзя сделать перерыв в работе из-за постоянной кредитной нагрузки, никто в семье больше не работает и т.п.).