Путь в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»Каждый третий житель Мурманской области считает, что рынок труда стал менее комфортным и выгодным, чем раньше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.09.25 12:00

Каждый третий житель Мурманской области считает, что рынок труда стал менее комфортным и выгодным, чем раньше

Эксперты hh.ru провели опрос местных жителей и выяснили, как мурманчане оценивают состояние рынка труда на данный момент.

Данные опроса hh.ru показывают, что жители СЗФО, в том числе Мурманской области, в целом склонны оценивать ситуацию на рынке труда скорее негативно. Так, 32% респондентов считают, что условия для соискателей стали менее выгодными и комфортными — показатель чуть ниже среднероссийского уровня (33%). Положительные изменения отмечают лишь 15% мурманчан, что также немного ниже общероссийского значения. При этом 41% опрошенных затруднились с оценкой, что может свидетельствовать об общей неопределённости или разнонаправленных тенденциях в экономике.

Гендерный срез показывает: мужчины чаще, чем женщины, говорят об ухудшении условий (37,7% против 31,6%), в то время как женщины чаще затрудняются с ответом (40,8% против 31,6% у мужчин). Возрастная динамика такова: наиболее пессимистично настроены молодые люди 18–24 лет (36,6% считают, что условия ухудшились), а старшие группы (55+) чаще других затрудняются с оценкой.

Среди профессиональных групп наиболее негативно настроены специалисты в сфере управления персоналом и тренингов (42,6% отмечают ухудшение), а также представители высшего и среднего менеджмента (48,8%). На этом фоне относительно стабильной выглядит ситуация в производстве, сервисе и рабочих профессиях, где больше тех, кто не заметил изменений. В региональном контексте Мурманская область находится в середине списка по уровню пессимизма. Хуже ситуация выглядит только в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах.

«Для тех, кто оценивает рынок труда негативно, но вынужден искать работу этой осенью, можно выделить несколько стратегий. Во-первых, стоит активнее использовать нетворкинг и личные связи — в условиях нестабильности рекомендации часто играют решающую роль. Во-вторых, важно повышать свою видимость в профессиональных социальных сетях и профильных сообществах. Кроме того, имеет смысл рассматривать смежные отрасли или профессии, где спрос может быть выше. Полезно также уделять внимание дополнительному обучению и сертификациям, которые повышают конкурентоспособность на рынке труда. И, наконец, важно быть готовым к более длительному поиску, проявлять настойчивость и сохранять эмоциональную устойчивость и уверенность в своих силах», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий житель Мурманской области считает, что рынок труда стал менее комфортным и выгодным, чем раньше-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет в ожидании новостей на внешнеполитическую тематику-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Слово и дело: в Мурманске состоялись традиционные встречи с горожанами в округах-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»