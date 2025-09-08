Каждый третий житель Мурманской области считает, что рынок труда стал менее комфортным и выгодным, чем раньше

Эксперты hh.ru провели опрос местных жителей и выяснили, как мурманчане оценивают состояние рынка труда на данный момент.

Данные опроса hh.ru показывают, что жители СЗФО, в том числе Мурманской области, в целом склонны оценивать ситуацию на рынке труда скорее негативно. Так, 32% респондентов считают, что условия для соискателей стали менее выгодными и комфортными — показатель чуть ниже среднероссийского уровня (33%). Положительные изменения отмечают лишь 15% мурманчан, что также немного ниже общероссийского значения. При этом 41% опрошенных затруднились с оценкой, что может свидетельствовать об общей неопределённости или разнонаправленных тенденциях в экономике.

Гендерный срез показывает: мужчины чаще, чем женщины, говорят об ухудшении условий (37,7% против 31,6%), в то время как женщины чаще затрудняются с ответом (40,8% против 31,6% у мужчин). Возрастная динамика такова: наиболее пессимистично настроены молодые люди 18–24 лет (36,6% считают, что условия ухудшились), а старшие группы (55+) чаще других затрудняются с оценкой.

Среди профессиональных групп наиболее негативно настроены специалисты в сфере управления персоналом и тренингов (42,6% отмечают ухудшение), а также представители высшего и среднего менеджмента (48,8%). На этом фоне относительно стабильной выглядит ситуация в производстве, сервисе и рабочих профессиях, где больше тех, кто не заметил изменений. В региональном контексте Мурманская область находится в середине списка по уровню пессимизма. Хуже ситуация выглядит только в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах.

«Для тех, кто оценивает рынок труда негативно, но вынужден искать работу этой осенью, можно выделить несколько стратегий. Во-первых, стоит активнее использовать нетворкинг и личные связи — в условиях нестабильности рекомендации часто играют решающую роль. Во-вторых, важно повышать свою видимость в профессиональных социальных сетях и профильных сообществах. Кроме того, имеет смысл рассматривать смежные отрасли или профессии, где спрос может быть выше. Полезно также уделять внимание дополнительному обучению и сертификациям, которые повышают конкурентоспособность на рынке труда. И, наконец, важно быть готовым к более длительному поиску, проявлять настойчивость и сохранять эмоциональную устойчивость и уверенность в своих силах», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.