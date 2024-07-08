Каждый третий житель Мурманской области считает себя трудоголиком

Служба исследований hh.ru провела совместный опрос со «СБЕР ЕАПТЕКА» среди трудящихся жителей региона и выяснила, что сразу 36% опрошенных жителей города считают себя трудоголиками.

Интересно, что за год число трудоголиков в Мурманской области выросло на 10%. В разрезе профессий чаще всего себя трудоголиками называют работники финансов и бухгалтеры (46% или каждый второй опрошенный в этой проф. сфере). Также чувствуют в себе трудоголика топ-менеджеры (45%), эйчары (40%) и юристы (39%). А вот не замечают у себя черты трудоголизма работники сферы науки и образования (64% отрицательные ответов), производственники (65% или 2/3 работников из этой сферы), а также каждый второй (58%) маркетолог.

Считаете ли вы себя трудоголиком, рэнкинг по проф. сфере:

Профсфера Нет Да Затрудняюсь ответить Финансы, бухгалтерия 42% 46% 12% Высший и средний менеджмент 36% 45% 19% Управление персоналом, тренинги 40% 40% 19% Юристы 42% 39% 18% Транспорт, логистика, перевозки 46% 34% 20% Информационные технологии 49% 31% 19% Строительство, недвижимость 41% 31% 28% Продажи, обслуживание клиентов 49% 31% 20% Административный персонал 53% 26% 21% Маркетинг, реклама, PR 58% 25% 17% Производство, сервисное обслуживание 65% 23% 13% Наука, образование 64% 14% 21%

Чаще всего мурманские трудоголики отмечают* у себя такие черты этого состояния:

нарушение рабочего режима: работа до ночи или по ночам – указали сразу 45%. Причём за год число тех, кто трудится по ночам или до ночи в регионе выросло на 5%;

упадок сил и депрессия есть у 40% опрошенных работников; беспокойство и раздражительность отметили 31%; нервное расстройство – 24%.



* - респонденты могли указывать несколько вариантов ответов.