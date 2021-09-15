Каждый тревожный сигнал - на особом контроле администрации Мурманска

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл повторное совещание по вопросу подачи отопления в дома мурманчан.

– Мой выход из отпуска связан с тем, что до сих пор не в каждой мурманской квартире есть отопление. На сегодняшний день таких помещений более 20, – прокомментировал Евгений Никора. – Я приложу все усилия, чтобы во всех жилых помещениях Мурманска стало тепло.

Сроки регулировки систем отопления, установленные законодательством, давно истекли. Руководителям девяти управляющих организаций, в отношении которых поступили обращения граждан по вопросам, связанным с отсутствием отопления, на встрече пришлось держать ответ перед представителями прокуратуры административных округов города Мурманска, ресурсоснабжающих организаций, государственной жилищной инспекции Мурманской области.