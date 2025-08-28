20 сентября в Мурманске пройдёт городской молодёжный форум «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее»Региональный Росреестр ответит на вопросы мурманчан в МАХ-приёмной
Каждый восьмой фрилансер в Мурманской области планирует вернуться в найм

Гибкий график, самостоятельность и возможность работать из любой точки мира — эти параметры всё чаще определяют выбор жителей Мурманской области в пользу фриланса. В то же время стабильный доход и социальные гарантии продолжают удерживать значительную часть специалистов в классическом найме.

Согласно данным совместного исследования «Росгосстраха» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, сегодня 62% жителей СЗФО, в том числе в Мурманской области, работают в найме, 13% выбрали независимую занятость, а 10% совмещают оба формата.

Наибольшая доля сотрудников в найме занята в производстве (76%), розничной торговле (74%) и службах безопасности (71%). Фрилансеры же чаще всего работают в сфере искусства и развлечений (34%), маркетинга и рекламы (34%), а также ИТ (24%).

Примечательно, что чаще всего из найма во фриланс переходили жители Москвы, Петербурга и Алтайского края (по 18%). Обратный переход — из фриланса в штат — чаще происходил в Перми (16%), Воронеже (15%) и Екатеринбурге (15%).

При этом во фриланс из найма ушли лишь 3% жителей Мурманской области. Основные трудности на этом пути — адаптация к фиксированному графику (41%), психологический дискомфорт от потери самостоятельности и независимости (34%), а также возвращение к рутинным задачам и ограничениям (44%).

В обратном направлении — из найма во фриланс — чаще всего возникают проблемы с неустойчивым доходом (71%), поиском клиентов (67%) и риском сотрудничества с недобросовестными заказчиками (49%). Кроме того, 41% участников опроса назвали отсутствие соцгарантий и стабильности серьёзным препятствием*.

Интересно, что фрилансеры из Мурманской области тоже задумываются о возвращении в найм. Среди занятых проектной работой 12% планируют в будущем вернуться в штат. Каждый четвёртый из них относится к категории «синих воротничков». Несмотря на популярность фриланса в сфере ИТ, 18% потенциальных «возвращенцев» — айтишники, ещё 14% — юристы. Главные мотивы — стабильная зарплата (80%), баланс между работой и личной жизнью (52%), а также официальное оформление с социальной защитой (45%)*.

Одновременно с этим желание уйти во фриланс выразили 38% респондентов. Среди причин — гибкий график (79%), возможность работать из любой точки мира (72%) и самостоятельное регулирование нагрузки (62%). Интерес к независимой работе чаще всего проявляют сотрудники медицины и фармацевтики (55%), розничной торговли (49%) и сферы закупок (49%).

 

*  -  вопрос предполагал множественный выбор.

