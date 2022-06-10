Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 17:30
Каждый восьмой работающий россиянин планирует продлить 12 июня отпусками или отгулами
12% россиян хотят присоединить дни отпуска или отгулы к выходным в честь Дня России, чтобы получился длинный отпуск. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
2 из 3 россиян не планируют продлевать День России отпусками или отгулами. Отдыхать дольше хотят 12% россиян, причем чаще остальных продлевать День России отпусками и отгулами планируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (15%). Ещё 12% респондентов работают 12 июня по сменному графику. 9% пока не определились.
В прошлом году желающих продлить отдых на 12 июня было чуть больше (15%).
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