Каждый восьмой работающий россиянин планирует продлить майские праздники отпусками и отгулами

12% работающих граждан намерены присоединить к праздничным и выходным дням в мае отгулы либо отпуск. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и РИАН по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году майские праздники, согласно постановлению правительства РФ, приходятся на 1—3 и 9—11 мая. Согласно результатам опроса, 12% работающих россиян собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны. 58% не планируют этого делать. Ещё 14% опрошенных работают по сменному графику, а 16% пока не определились. В прошлом году майские выходные были длиннее (1—4 и 8—11 мая), продлевали их немного чаще (15%).

Россияне 35—45 лет о намерении продлить майские выходные заявляли (14%) чуть чаще тех, кто моложе (13%), и тех, кто старше (9%).

Чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых: если среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей таких лишь 9%, то среди опрошенных с доходом от 150 тысяч рублей — уже 19%.

Время проведения опроса: 2—17 апреля 2026 года.