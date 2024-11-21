Каждый восьмой работодатель на «тихое» увольнение отреагирует увольнением реальным

Каждая третья компания знакома с «тихими» увольнениями. Чаще всего эйчары в подобных ситуациях начинают с беседы и пытаются понять причины, впрочем, 13% работодателей без лишних разговоров увольняют таких сотрудников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители организаций и экономически активные граждане из всех округов страны.

Каждая третья (31%) компания в России сталкивалась со случаями «тихого» увольнения, когда сотрудники ограничивались выполнением своих прямых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и не проявляли дополнительной активности (в том числе уклонялись от присутствия на совещаниях, отказывались от сверхурочных и проч.). В каждой второй (53%) организации подобных ситуаций отмечено не было.

Что же кроется за таким поведением персонала? По мнению россиян, основными причинами являются усталость и выгорание (52%), а также отсутствие перспектив и понятной картины карьерного роста (51%). При этом чем младше респонденты и чем меньше их доход, тем чаще они выбирают усталость как основную причину. Каждый пятый (19%) уверен, что таким образом сотрудник пытается привлечь внимание руководства и добиться повышения зарплаты или премии.

Каждый девятый (11%) отмечает, что, скорее всего, причина в уверенности, что новую работу легко найти. При этом такой вариант мужчины выбирают чаще женщин. 8% видят в этом вину начальства, а также несовершенство бизнес-процессов. 5% считают, что подобное поведение может быть связано с работой по совместительству. 6% предположили другие причины: семейные обстоятельства, отсутствие доплат или премий, недоверие к руководству.

Как же борются работодатели с «тихими» увольнениями»?

Чаще всего в таком случае начинают с беседы с сотрудником (73%). А вот дальше два пути: компания либо попытается сохранить работника и предложит более интересные задачи или другие позиции в компании (40%), либо пойдёт по пути репрессий. 27% режут премии и бонусы, ещё столько же — начинают пересматривать должностные инструкции, стараясь более чётко прописать обязанности сотрудников. 7% прекращают оплачивать обучение. 13% компаний принимают жёсткие меры — расстаются с работниками.

Время проведения опроса: 14 октября — 11 ноября 2024 года.