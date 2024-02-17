Каждый восьмой россиянин продлит отдых на 23 февраля отпусками и отгулами

12% россиян возьмут отпуска и отгулы, чтобы продлить отдых на День защитника Отечества. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» посдле опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 россиян не планируют брать отпуска и отгулы, чтобы продлить дни отдыха в честь 23 февраля. Хотят оформить отпуска и отгулы, как и в прошлом году, 12% работающих.

Желающих увеличить время отдыха среди мужчин чуть больше, чем среди женщин: 13 и 12% соответственно. Россияне до 34 лет будут брать отпуска и отгулы немного чаще, чем те, кто старше (также 13 и 12%).

Время проведения опроса: 2—14 февраля 2024 года.