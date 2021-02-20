Каждый второй менеджер ВЭД и переводчик не готовы менять профессию из-за пандемии COVID-19

От пандемии COVID-19 больше всего пострадали сферы туризма, развлечений и внешнеэкономической деятельности. И если большинство специалистов по туризму и развлекательным мероприятиям готово сменить профессию, то более 50% менеджеров ВЭД и переводчиков хотят продолжить трудиться по своей специальности. Сервис «SuperJob» проанализировал резюме специалистов из пострадавших сфер экономики, чтобы определить основные направления, выбранные для переквалификации. В исследовании рассматривались резюме представителей 10 профессиональных групп, размещенные на «SuperJob» в течение последних 6 месяцев.

Самыми верными профессии оказались специалисты ВЭД. В 2020 году 55% соискателей этой должности продолжают искать работу, аналогичную последней занимаемой должности. Остальные же чаще всего хотят работать в смежных отраслях деятельности, например, экономике, внутренней логистике, закупках.

Среди переводчиков с выбранной специальностью не готово расстаться 52% соискателей. Специалисты, потерявшие работу в 2020 году, рассматривают для переквалификации должности преподавателей, менеджеров по работе с клиентами, редакторов, копирайтеров, секретарей.

Однако в связи с развитием удаленной занятости должность секретаря тоже оказалась мало востребована. Тем не менее, около трети (31%) соискателей позиции секретаря на ресепшен хотели бы продолжать работать именно на этой должности. Остальные готовы перейти на сходные по функционалу офисные должности, например, администратора, делопроизводителя, офис-менеджера, помощника руководителя. Секретари с финансовым образованием рассматривают в качестве альтернативы должности бухгалтера.

Офис-менеджеры — ещё одна офисная профессия, на которую снизился спрос в кризис. Остаться в профессии собираются около четверти (24%). Остальные ищут работу бухгалтером, помощником руководителя, менеджером по работе с клиентами или по продажам, оператором call-центра.

Гиды и экскурсоводы в 2020 году оказались в ситуации практически полного отсутствия работы по профилю. Однако каждый четвёртый (24%) рассчитывает продолжить работу по специальности. Другие же ищут работу, также связанную с общением с людьми: позиции администраторов, переводчиков, преподавателей, менеджеров по работе с клиентами, продавцов-консультантов.

В сходной ситуации оказались менеджеры по туризму. Только один из пяти (20%) продолжал искать работу по специальности в кризис. Чаще всего менеджеры по туризму видят альтернативу в работе администраторами, бухгалтерами, менеджерами по продажам, менеджерами по работе с клиентами, офис-менеджерами. Среди MICE-менеджеров (специалистов по корпоративному туризму) занятость по профилю в 2020 году искали только 13%. Остальные переключились на поиск работы в качестве специалистов по продажам или работе с клиентами, менеджеров проектов, администраторов, помощников руководителей. Среди специалистов визового отдела только каждый девятый продолжал искать работу по специальности. Самые популярные должности для переквалификации: администратор, курьер, менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам, помощник руководителя.

Локдаун и ограничения на проведения массовых мероприятий сказались на наличии работы у event-менеджеров и аниматоров. Тем не менее, по 19% представителей этих профессий решили в 2020 году остаться в профессии. Event-менеджеры чаще всего были готовы переквалифицироваться в администраторов, менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, PR-менеджеров, помощников руководителя. Аниматоры видят для себя альтернативу в сфере общения с клиентами (администратор, продавец-консультант, менеджер по работе с клиентами) и в профессиях, связанных с взаимодействием с детьми (педагог, воспитатель).