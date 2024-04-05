Каждый второй мурманчанин мечтает о 4-дневке – «SuperJob»

Идею перехода на 4-дневную рабочую неделю поддерживает один из двух горожан. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Мурманска.

Каждый второй мурманчанин поддерживает введение 4-дневной рабочей недели. Противников подобного графика работы среди горожан — 30%, больше всего их волнует вопрос оплаты труда: «При четырёхдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать — семь».

7 из 10 респондентов, работающих по графику 5-дневной рабочей недели, смогут выполнять полный объём своих рабочих задач на ч4-дневке: «Это возможно при графике более 8 часов в день».

Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали респонденты моложе 34 лет (63%). Они же чаще уверяли, что справятся с работой за укороченную неделю.

Против короткой рабочей недели — каждый третий горожанин старше 45 лет. Зрелые специалисты чаще остальных говорили о неспособности решить все свои задачи за 4 рабочих дня.

При введении 4-дневной рабочей недели 28% респондентов потратят освободившийся день на семью и детей, 25% — на отдых, 17% — на подработку. 12% опрошенных в свободный день займутся домашними делами, 10% — самообразованием.

Ещё один выходной 9% потратят на личные дела. По 6% посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.

Время проведения опроса: 8 марта — 1 апреля 2024 года.