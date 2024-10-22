Каждый второй мурманчанин в 2025 году планирует брать отпуск летом, каждый десятый — весной

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Мурманска, имеющие постоянную работу.

Большинство мурманчан, а именно 70%, уже составили планы на отпуск в 2025 году. Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 5% — осенью, а 3% — зимой.

9% горожан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.

Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (57 и 47% соответственно) и весной (13 и 7%). 12% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику, в то время как среди женщин таких в два раза меньше — 6%.

Респонденты в возрасте до 34 лет и мурманчане от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск (53 и 50% соответственно против 43% среди респондентов старше 45 лет).

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, делились планами на весенний отдых (13%). Респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще других выбирают отдых в зимнее время (5%).

Время проведения опроса: 4—8 октября 2024 года.