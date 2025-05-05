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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.25 12:00

Каждый второй мурманский работник мечтает работать в «умном» офисе и точно знает, каким должно быть рабочее место будущего

«Умная» система микроклимата в офисе и интерактивные дисплеи – наиболее желанные сотрудниками в Мурманской области изменения в офисах будущего. Компания «Level Group» совместно с hh.ru провели исследование, чтобы понять, какие технологические решения больше всего хотят видеть у себя на работе жители региона. 

Лидером среди пожеланий работников СЗФО и в том числе Мурманской области стала «умная» система микроклимата в офисе. Более половины опрошенных (58%) отметили, что автоматическая регулировка температуры, освещения и влажности в помещении значительно улучшила бы их комфорт и продуктивность.

На втором месте по популярности — интерактивные дисплеи и панорамные экраны для совместного редактирования документов и проведения презентаций. Такую новинку хотят иметь у себя на работе ещё 47% опрошенных работников региона. По их мнению, это могло бы помочь в условиях удаленной и гибридной работы наладить эффективную коммуникацию и существенно улучшить взаимодействие внутри команд.

Ещё для 44% важно внедрение ассистентов для мониторинга состояния рабочего места и здоровья сотрудников. Работники СЗФО и в том числе Мурманской области уверены, что это поможет создать безопасную рабочую среду, снизить уровень заболеваемости среди сотрудников и поддержать культуру здорового образа жизни.

Кроме того, ещё 39% хотят, чтобы им автоматизировали рутину, а именно внедрили системы распознавания лиц для пропуска в офис, бронирования переговорных и заказа еды через мобильные. Это позволит сэкономить время и упростить повседневные задачи.

Пятая часть (19%) местных жителей хотели бы использовать VR/AR-инструменты для проведения переговоров и брейнштормов с коллегами.

Среди других предпочтений в офисах будущего участники отметили наличие детского сада в офисе, изоляцию рабочего места шумопоглощающими спецширмами, зону для занятий спортом и массажный кабинет.

Возрастные предпочтения

Одним из самых интересных аспектов исследования является различия в предпочтениях среди разных возрастных групп. Молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет активно поддерживает идеи автоматизации рутинных офисных процессов (54%) и заинтересована в использовании «умных» ассистентов (57%). В то же время среди более старших возрастных групп (45-54 года) интерес к таким технологиям почти в два раза ниже. Только 38% готовы использовать интерактивные доски в работе, и 27% готовы поручить бронирование переговорных ботам, что свидетельствует о консервативности старшего поколения.

Профессиональные предпочтения

Меньше всего в автоматизации рутинных процессов заинтересован рабочий персонал — только 24%. Среди других категорий, на втором месте по уровню интереса к таким технологиям оказались специалисты в сфере закупок (27%). Больше всего поддерживают внедрение автоматизации сотрудники в области управления персоналом, а также высший и средний менеджмент.

Среди работников туристической отрасли 32% отметили, что хотели бы использовать в работе VR/AR-инструменты. Наибольший скепсис по поводу преимуществ новых технологий выражают специалисты из сферы ИT (17%) и маркетинга (16%), они считают, что никакие технологии не смогут сделать офис по-настоящему удобным. «Умные» ассистенты для контроля состояния офиса и здоровья особенно привлекательны для тех, кто работает в сфере науки и образования (63%), в то время как наименее заинтересованы в них сотрудники розничной торговли (38%).

«В условиях высокой конкуренции на рынке труда создание комфортной и технологичной офисной среды становится важнейшим фактором привлечения и удержания талантливых сотрудников. Офисы должны отвечать потребностям сотрудников, обеспечивая комфорт, приватность и гибкость в работе. Результаты этого исследования помогают нам лучше понять, как должен выглядеть современный офис, чтобы максимально привлекать соискателей», — сказала Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости «Level Group».

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