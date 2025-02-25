Каждый второй мужчина против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин

Практику более позднего выхода мужчин на пенсию по возрасту считает дискриминирующей каждый второй представитель сильного пола. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй мужчина усматривает признаки гендерной дискриминации в разном возрасте выхода на пенсию: «У нас равноправие!» Россиянки поддерживают данную точку зрения заметно реже (22%), их основные доводы: «Мужчины умирают раньше женщин»; «У мужчин, как правило, работа связана с большой физической нагрузкой. К 65 годам здоровья может не остаться».

Впрочем, каждая вторая женщина против того, чтобы считать дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию, акцентируя внимание на многозадачности роли женщины в семье: «Женщина слабее физически + работа, магазины, приготовить ужин, обед и завтрак на всю семью, выносить ребенка/детей, сделать уроки, стирка, уборка дома, оказание первой медицинской помощи семье, лечение и уход за детьми, «швея» и «бухгалтер» дома». Мужчин, разделяющих эти убеждения, — 37%.

Время проведения опроса: 14—21 февраля 2025 года.