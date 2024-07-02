Каждый второй мужчина знает пароль от смартфона жены

50% мужчин и 43% женщин знают пароли на смартфонах своих любимых. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, состоящие в браке или отношениях.

52% мужчин и 51% женщин не делают тайны из своего пароля для смартфона: их вторые половины осведомлены о том, какой ключ следует ввести, чтобы снять блокировку с экрана. 3% мужчин и 2% женщин рассказали о том, что их партнёры узнали пароли сами. 35% мужчин и 39% женщин говорят, что их вторая половина не знает пароля.

Рассказывая о смартфонах своих вторых половин, 44% мужчин и 42% женщин сообщили, что партнёр сам предоставил им пароль. Мужчины значительно чаще узнают пароль без разрешения (6% против 1% среди женщин). Россиянки же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины: 52% против 44% среди мужчин.

Время проведения опроса: 20—28 июня 2024 года.