Каждый второй научный работник считает профессию учёного престижной

О престиже профессии учёного сегодня говорят 47% россиян. В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» попросил россиян оценить современное состояние науки и престиж профессии ученого. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

32% россиян положительно оценили состояние российской науки: 2% россиян считают её мировым лидером, 30% уверены в том, что научная сфера в России стабильно развивается. 22% респондентов считают, что российская наука находится в застое, 18% — в полном упадке.

Профессию ученого считают престижной 47% россиян. Среди ученых и научных сотрудников в престижности своей профессии уверены 53% опрошенных.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, о престижности профессии учёного россияне стали говорить немного реже: 47% сейчас, 53% в 2021 году (3 года назад все были поражены скоростью создания вакцины от COVID-19 в России). А вот среди сотрудников научной сферы, уверенных в престижности профессии ученого, стало больше: 53% против 38% в 2021 году.

Время проведения опроса: 12—31 января 2024 года.