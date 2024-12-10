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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 18:00

Каждый второй некурящий россиянин поддерживает запрет курения на ходу, среди курильщиков — только каждый пятый

Только каждый пятый курящий россиянин поддерживает запрет на курение в движении, среди некурящих одобряет инициативу каждый второй. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по спорту Амир Хамитов предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести запрет на курение во время движения. Он считает, что эта мера улучшит чистоту и привлекательность городов и снизит распространение курения среди молодёжи. Согласно опросу «Superjob», 44% россиян поддерживают предложение депутата («Считаю, что курение — это выбор отдельного человека и вредить другим людям не нужно»; «Не нравится дышать дымом за идущим впереди человеком»), каждый четвертый (26%) выступает против («Как контролировать?»), а 3 из 10 затруднились с оценкой инициативы («Можно подумать, курение на ходу — самая главная проблема в заботе о здоровье граждан»).

Женщины в 1,5 раза активнее мужчин поддерживают подобный запрет: 52% против 35% соответственно. Среди курящих граждан положительно отнесся к запрету только 21%, в то время как среди некурящих — 53%.

Время проведения опроса: 2—4 декабря 2024 года.

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