Каждый второй опрошенный житель СЗФО кроме основной работы нуждается в подработке

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос и выяснила, насколько высока востребованность подработки у жителей СЗФО, а также какие варианты подработки есть прямо сейчас на рынке труда.

Потребность подработки - показатель, оценивающий ожидания соискателей: чем ближе индекс к положительным значениям, тем более комфортно себя ощущают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и наоборот – чем ниже индекс, тем сложнее положение соискателя, и тем важнее для него подработка.

Результаты масштабного опроса россиян показывают, по итогам IV квартала 2021 года и по состоянию на начало 2022 набольшему числу россиян необходима подработка кроме основной работы для пополнения бюджета. Так, на вопрос «Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев?» более трети россиян (31%) ответили «Определенно да», ещё 22% также согласились и ответили, что «Скорее всего да». А вот не нужна подработка на данный момент лишь 36% опрошенных в целом по стране, у 8% она уже есть.

По регионам СЗФО (за исключением Петербурга и Ленобласти) 56% опрошенных нуждаются в подработке кроме основного заработка, из них для 31% это критически важный момент, для 25% в целом важна подработка. Не нужна подработка 33% местных респондентов и это на 3% ниже, чем в среднем по стране. Отметим, что по сравнению с летом 2021 года потребность в дополнительном заработке у жителей СЗФО выросла на 3% (подробно на диаграмме 1).

Если сравнивать с другими регионами, то наименьшую заинтересованность в дополнительном заработке проявляют жители Липецкой, Ярославской, Кемеровской, Воронежской областей, а также работники из Алтайского края и Москвы. Напротив, самая высокая потребность в подработке – в Калининградской, Оренбургской, Тамбовской областях и Приморском крае. Отметим, что Калининградская область вошла в лидеры среди регионов СЗФО по спросу на подработку среди местных жителей. Так, если в Петербурге спрос на подработку держится на уровне -0,18 пункта, то в Калининградской области на уровне -0,44.

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке так или иначе думают почти все опрошенные, но в первую очередь представители спортивной индустрии, а меньше всего — работники автобизнеса (подробно на диаграмме 2).