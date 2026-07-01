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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.26 13:30

Каждый второй подросток в Мурманской области копит на мечту, но теряется в выборе профессии

Кадровый центр «Работа России» Мурманской области продолжает серию исследований молодёжной аудитории: на этот раз респондентами стали школьники и учащиеся колледжей 14–18 лет. 78% из них хотят иметь собственные деньги.

Таковы результаты нового опроса регионального кадрового центра, в котором приняли участие около 500 подростков.

Выяснилось, что почти половина респондентов нацелены исключительно на заработок. Ещё 38% хотят совмещать подработку с профессиональным самоопределением. Каждый второй уже копит на крупную покупку или мечту.

Главным стимулом юные северяне называют личную финансовую самостоятельность, и в этом их активно поддерживают родители: 76% школьников получают одобрение своих трудовых стремлений.

Приоритеты при выборе работы – гибкий график и стабильность выплат. Однако по мере взросления запросы меняются: старшеклассники уделяют внимание официальному оформлению и правовым гарантиям, а младшие подростки чаще выбирают логистику и курьерскую службу. Наиболее популярна сфера благоустройства территорий (24%), среди старшеклассников также востребован ритейл.

Четверть школьников уже выбрали будущую профессию, 42% – находятся в процессе выбора. В приоритете – IT, дизайн и медиа. Однако психологические барьеры высоки: половина опрошенных боятся ошибиться с выбором. Главная проблема – нехватка информации о рынке труда, которая мешает принять осознанное решение.

Для помощи в осознанном выборе Кадровый центр реализует проект по профориентации и маршрутизации молодёжи в рамках национального проекта «Кадры».

«Мы видим, что подростки хотят работать осознанно, но не всегда знают, как сделать первый шаг. Наша задача — дать им возможность примерить профессию на себя. Поэтому мы организуем экскурсии на предприятия, профессиональные пробы и мастер-классы от ведущих специалистов. С начала года более 400 подростков уже приняли участие в таких программах. А данные последних исследований помогут сделать мероприятия ещё более адресными, учитывающими реальные запросы и страхи школьников», – прокомментировала заместитель директора Кадрового центра Мурманской области Анастасия Цолина.

Ранее Кадровый центр представил результаты аналогичного исследования среди выпускников 18–25 лет и работодателей. Тогда выяснилось, что работодатели и молодые специалисты по-разному оценивают готовность к труду: первые видят проблему в нехватке навыков, вторые – в отсутствии опыта. Для 60% опрошенных смысл труда важнее денег, а 71% признались, что страх ошибки мешает им проявить инициативу. Оба исследования – часть системной работы Кадрового центра по изучению и сопровождению молодёжи: от первого заработка до построения карьеры.

 

 

Фото (Кадровый центр «Работа России» Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/570351/#&gid=1&pid=3

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