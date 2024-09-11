Каждый второй работающий на пятидневке мечтает о сокращенной рабочей неделе

3 из 10 компаний за последний год сталкивались с запросами соискателей на работу в режиме сокращенной недели. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан и представители 500 компаний-работодателей из всех округов страны.

Среди россиян, которые работают полный день по стандартному графику (5 дней в неделю, 40 часов), 56% хотели бы перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы. Каждый пятый опрошенный против этой идеи, в основном, конечно, по финансовым соображениям: «Платить-то будут меньше!».

Чем старше россияне, тем реже они хотят перейти на короткую рабочую неделю: среди опрошенных до 34 лет таких 70%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 52%.

55% россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц хотели бы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, а среди тех, кто зарабатывает меньше, таких 58%.

За последний год 3 из 10 работодателей (31%) сталкивались с соискателями, которые хотели бы работать четыре дня в неделю. С подобными запросами обращались представители совершенно разных профессий: не только учителя и врачи (чье расписание можно составить исходя из 4-дневки), но и офисные сотрудники — бухгалтеры, финансовые аналитики, снабженцы, инженеры-конструкторы, архитекторы, и даже обслуживающий персонал (уборщики, дворники).

Время проведения опроса: 20 августа — 5 сентября 2024 года.