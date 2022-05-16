Каждый второй родитель и 4 из 10 учителей считают, что запрет «Instagram» и ограничения в работе «TikTok» не помогли улучшить успеваемость детей

По мнению лишь 3 из 10 родителей и педагогов с закрытием «Instagram» и других соцсетей дети стали учиться лучше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 500 учителей, работающих в школах, и 1000 родителей, чьи дети-школьники пользуются соцсетями.

По мнению 30% преподавателей, уход из России таких соцсетей, как «Instagram», «Facebook», «Twitter», а также ограничения в работе «TikTok» сказались на учёбе школьников скорее положительно. «Стало меньше инфошума», — комментируют педагоги. Ещё 41% опрошенных убеждён, что это никак не повлияло на результаты образовательного процесса: «Дети с развитым самоконтролем и мотивацией учатся и с соцсетями, и без них». Каждый одиннадцатый учитель (9%) отметил, что исчезновение из информационного пространства соцсетей скорее отрицательно сказалось на учебе школьников. Респонденты напоминают: при всей неоднозначности, новые медиа — это ещё и полезный контент, к примеру, образовательные марафоны и просветительская работа известных учёных и преподавателей.

Положительное влияние ухода соцсетей на учёбу своих детей отмечают 30% родителей. По наблюдениям 54% родителей, каких-либо изменений не произошло: судя по комментариям, многие старшеклассники продолжают пользоваться «Instagram» через VPN либо уже нашли замену этой соцсети. Ещё 6% респондентов сообщили, что уход соцсетей сказался на учёбе их детей негативно.

При этом и в положительном, и в отрицательном влиянии исчезновения некоторых новых медиа на учёбу детей чаще убеждены отцы, тогда как среди матерей больше тех, кто не заметил серьёзных изменений.