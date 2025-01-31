Каждый второй родитель выпускника колледжа рассчитывает, что ребёнок продолжит учебу в вузе

Выбирая колледж для ребёнка, родители чаще всего ориентируются на его интересы и способности, а также востребованность профессии на рынке труда и уровень зарплаты. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob. Старт карьеры» по итогам опроса, в котором приняли участие родители 9-классников, поступающих в колледжи в 2025 году, и родители выпускников колледжей 2025 года.

При выборе колледжа для будущего выпускника 9 классов родители чаще всего ориентируются на интересы и способности ребёнка (каждый третий опрошенный). 18% родителей принимают во внимание востребованность профессии на рынке труда и уровень зарплат в сфере. Качество обучения и преподавательский состав в числе наиболее важных характеристик колледжа указали по 9%. 7% родителей ориентируются на отзывы об учебном заведении. Ещё столько же выбирают колледж ближе к дому. Место колледжа в рейтингах средних профессиональных учебных заведений важно 6% опрошенных.

Каждый двадцатый прежде всего принимает во внимание информацию о количестве бюджетных мест и стоимости обучения. Ещё 5% ориентируются на имидж и престиж колледжа. 4%, выбирая колледж, принимают в расчёт возможность дальнейшего поступления в вузы, отдавая предпочтение заведениям на базе университетов. 3% родителей ищут информацию о проходных баллах прошлых лет. 2% изучают программу обучения. Ещё 2% важно наличие общежития. Среди других не столь популярных параметров выбора — хорошая материально-техническая база, размер стипендии, возможность учебы дистанционно, сотрудничество с предприятиями и проч.

Обсуждая поступление в колледж, матери чаще ориентируются на пожелания и способности ребёнка, отзывы выпускников, а также местонахождения учебного заведения. Отцы — на востребованность профессии на рынке и потенциальный размер зарплаты, а также на преподавательский состав.

Опрос родителей будущих выпускников колледжей 2025 показал, что матери и отцы чаще всего рассчитывают на продолжение ребёнком учебы в вузе. 34% родителей сообщили, что их ребёнок будет поступать летом на дневное отделение. Дети 18% опрошенных планируют подавать документы на вечерние или заочные отделения вузов и найти работу. У 19% респондентов дети не будут продолжать учёбу и выйдут на работу после окончания колледжа.

Время проведения опроса: 2 декабря 2024 года — 29 января 2025 года.