Каждый второй россиянин — за то, чтобы выдавать QR-код всем, у кого есть достаточный уровень антител к коронавирусу, а не только привитым

Каждый второй россиянин считает, что выдавать QR-коды нужно не только вакцинированным, но и тем, кто переболел и/или имеет достаточный уровень антител к COVID-19. Такой результат получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В Госдуму передан законопроект, согласно которому посещать общественные места и пользоваться некоторыми видами общественного транспорта можно будет лишь при предъявлении QR-кода. Сегодня QR-код могут получить только те, кто вакцинирован, официально переболел коронавирусом не более полугода назад или получил отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад. Однако, по мнению 51% россиян, выдавать QR-коды нужно и непривитым, если они обладают достаточным уровнем антител к COVID-19. Свою позицию респонденты аргументируют безопасностью таких людей для окружающих: считается, в ближайшее время они уже не заболеют и не будут распространять инфекцию. Напротив, с точки зрения каждого пятого (20%), QR-коды не следует выдавать тем, кто не вакцинировался и переболел неофициально. «Нет точных данных, каким именно должен быть уровень антител, чтобы не заразиться»; «Открывается широкое поле для коррупции», — объясняют респонденты. Затруднились ответить 29% опрошенных: «Это медикам виднее».

Сторонников смягчения условий для получения QR-кодов немало и среди вакцинированных (48%), но чаще всего за это выступают те, кто не делал прививку от коронавируса (59%). Противников выдачи «электронного пропуска» невакцинированным больше всего мужчин (23% против 16% среди женщин), опрошенных старше 45 лет и привитых от ковида (по 22%).

В Москве сторонников введения QR-кодов для непривитых примерно столько же, сколько и в целом по стране (50%), а вот в других городах-миллионниках больше: 54% — в Казани, 55% — в Санкт-Петербурге, 57% — в Новосибирске, 59% — в Екатеринбурге.