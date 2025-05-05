Каждый второй россиянин допускает использование ИИ в медицине, но полностью довериться ИИ в случае болезни готов только 1 из 100

Как отмечают специалисты сети клиник «Будь Здоров» и страховой компании «Ингосстрах», число сторонников и критиков применения искусственного интеллекта в медицине остаётся неизменным на протяжении последних двух лет. Каждый второй россиянин приветствует комбинированный подход, когда врач использует ИИ как дополнительный инструмент диагностики, мониторинга состояния больного и назначения лечения. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

С 2023 года мнение россиян о применении искусственного интеллекта в медицине остается стабильным — число сторонников и противников не изменилось. 51% граждан допускают использование ИИ для диагностики заболеваний и назначения лечения: 48% готовы частично довериться технологиям и лишь 3% — полностью.

38% респондентов против использования искусственного интеллекта в медицинской сфере. Основные аргументы: «ИИ недостаточно развит»; «Человека должен лечить только человек»; «Должна быть ответственность за диагноз и лечение».

Мужчины демонстрируют большее доверие к технологиям ИИ в вопросах своего здоровья: полностью или частично довериться цифровым алгоритмам готовы 57% из них против только 44% среди женщин. Более открыты инновациям россияне до 35 лет (53%) и граждане с доходом от 100 тысяч рублей (54%).

Рассуждая, кому они отдали бы предпочтение в случае своей болезни, — врачу или цифровому интеллекту — 52% россиян выбрали комбинированный подход, при котором врач использует алгоритмы искусственного разума как вспомогательный инструмент. Ближе такой вариант для мужчин (57% против 47% женщин). Молодёжь до 35 лет за союз доктора и машины выступала чаще тех, кто старше (55%).

Традиционному лечению исключительно у врача отдают предпочтение 38% опрошенных, причём это более характерно для женщин (43% против 34% мужчин) и людей старшего возраста (42% — от 45 лет). Лишь 1% респондентов готов полностью доверить своё здоровье компьютерным алгоритмам.

Большинство сторонников технологического прогресса в медицине отмечают: «Человека не надо заменять искусственным разумом, но дать его в помощь — очень даже хорошо»; «Попробовать можно, но доверие — только врачу».

«Искусственный интеллект сегодня становится помощником врача, а цифровые решения расширяют возможности и экономят время, позволяя максимально оптимизировать путь пациента в клинике и сэкономить время. Надо понимать, что технологии искусственного интеллекта, какими бы совершенными они ни были, никогда не заменят врача.

Однако цифровые помощники позволяют существенно оптимизировать ресурсы медицинского персонала. Внедрение таких сервисов, как системы поддержки принятия врачебных решений, реализуемые в «Будь Здоров» в рамках проекта «Умной диспансеризации», помогают поставить предварительный диагноз на основе анамнеза и жалоб пациента, и предложить рекомендации по дальнейшему плану обследований. Внедрение системы контроля качества медицинских карт позволило на 40% сократить время проверки протоколов благодаря автоматизированному анализу. Широкое использование сервисов ИИ в конечном итоге открывает для пациентов доступ к новым возможностям цифровой медицины», — отметил директор по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

Время проведения опроса: 4—28 марта 2025 года.