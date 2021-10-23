Каждый второй россиянин готов работать в нерабочие оплачиваемые дни

Несмотря на гарантии выплаты заработной платы, каждый второй россиянин предпочтёт выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей трудоустроенного экономически активного населения из всех округов страны.

При наличии выбора, 49% россиян предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы: «Всё равно этот объём придётся сделать, только в гораздо более сжатые сроки. Так зачем же себе аврал и цейтнот устраивать?»; «Более половины моего дохода составляют премиальные»; «У меня «серая» зарплата, увы»; «Моя работа не предполагает простоев».

Скорее предпочтут отдых 37% россиян: «Большинство клиентов будет отдыхать — работы не будет»; «Я это воспринимаю как долгожданный отпуск».

Мужчины выбирают возможность работать значительно чаще женщин (55% против 43%). Среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц желающих продолжить трудиться в нерабочие оплачиваемые дни больше, чем среди граждан с более низким доходом (55%).