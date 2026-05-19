Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.26 18:30

Каждый второй россиянин готов заменить госслужащих на ИИ

Каждый второй экономически активный россиянин положительно оценивает перспективу замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Как и в прошлом году, каждый пятый россиянин (21%) однозначно за то, чтобы ИИ выполнял функции госслужащих, ещё 34% — скорее поддерживают эту идею. Противников — 45% (28% — относятся скорее отрицательно, 17% — однозначно отрицательно). В комментариях сторонники настаивают: «ИИ не подвержен коррупции и усталости»; «Это повысит эффективность и нивелирует субъективизм». Противники возражают: «Все боты, с которыми я сталкивался, только усложняют получение услуги»; «Замена человека в решении некоторых вопросов невозможна — бот мыслит слишком просто и начинает предлагать ерунду»; «ИИ будет натренирован плохо, а вместо одних чиновников придут другие с доступом к настройкам». Звучат и опасения: «Не с кого будет спросить, если что»; «Проблема ИИ в сферах с высокой ответственностью — кого сажать в тюрьму за фатальные ошибки?».

Мужчины значительно чаще женщин одобряют цифровую замену (61 и 49% положительных ответов соответственно). Среди граждан с высшим образованием доля положительных ответов (59%) больше, чем среди тех, кто окончил среднее профессиональное учебное учреждение (46%). С ростом уровня доходов растёт и уровень одобрения: среди россиян, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, 55% «за», а среди получающих от 150 тысяч — уже 68%. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников ИИ в госорганах: опрошенные 45+ положительных ответов дали 63%, а среди молодежи до 35 лет таких только 50%.

Что касается депутатов Госдумы — вопрос ставился о замене части их мест искусственным интеллектом, который будет анализировать данные об избирателях для отстаивания интересов граждан — здесь общая поддержка составила 54% (25% — однозначно за, 29% — скорее за). Однозначно против замены — 15%, скорее отрицательно относится 31%. Итоговый перевес сторонников небольшой: 54% против 46%.

Поддерживающие идею говорят: «ИИ хотя бы будет честным»; «ИИ может учитывать мнение миллионов без накруток и популизма». Противники парируют: «Искусственный интеллект выполняет те указания, которые ему дадут создатели»; «Как ИИ узнает о моих интересах без личного общения? По цифровому следу? Тогда это уже слежка»; «ИИ не может отвечать за ошибки».

Мужчины одобряют замену депутатов чаще женщин (62% против 46%), а россияне с доходом от 150 тысяч рублей — чаще тех, кто получает меньше. Чем старше участники опроса, тем чаще они поддерживают инициативу.

Время проведения опроса: 20 апреля — 8 мая 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:50«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:20«Без срока давности. Сожженные заживо». Документальный фильм (16+)00:05«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сумма наличных в кошельках россиян за полгода выросла на четверть-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,29 рубля, доллар потерял почти 1,06 рубля-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: «Люди не должны получать бюрократические отписки вместо решения конкретных проблем»-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять