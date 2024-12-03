Каждый второй россиянин мечтает о 4-дневке

Все больше россиян хотят работать в режиме сокращенной недели. При этом 2 из 3 сотрудников уверяют, что рабочая эффективность не пострадает. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Концепция 4-дневной рабочей недели уже давно привлекает внимание граждан, занятых в различных сферах деятельности. В этом году интерес к ней возрос после успешного эксперимента в Германии. Сегодня каждый второй россиянин хотел бы работать только 4 дня в неделю. 27% опрошенных не поддержали идею, в основном, из-за опасений потерять в заработной плате. 23% затруднились с оценкой инициативы. Ещё в марте этого года противников было 30%.

Женщины чуть чаще мужчин поддерживают идею четырёхдневки (51% против 48% соответственно). Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: 60% опрошенных до 35 лет одобряют короткую рабочую неделю, в то время как среди граждан старше 45 лет таких только 42%. Россияне с доходом от 100 тысяч рублей реже согласны на внедрение инициативы по сравнению с теми, чей доход меньше (49 и 52%).

68% работающих по графику пятидневной рабочей недели заверили, что за 4 дня смогут выполнить привычный объем профессиональных задач. Каждый пятый признался, что ему это будет не под силу.

Готовность трудиться интенсивнее чаще выражают молодые люди до 35 лет (79%), среди граждан старше 45 лет таких только 60%.

День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, 26% россиян готовы тратить на семью, каждый четвертый (24%) — на отдых. 14% стали бы подрабатывать. 13% потратили бы дополнительный выходной на выполнение домашних дел, а еще столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочёл бы занятия спортом или прогулки.

Женщины чаще мужчин хотели бы проводить время с семьей (31% против 21% соответственно), отдыхать (28% против 19%), а также заниматься домашними делами (15% против 10%). Мужчины же чаще говорили, что возьмут подработку (19% против 9% среди женщин) или займутся самообразованием (16% против 10%).

Время проведения опроса: 20—28 ноября 2024 года.

Фото предоставлено пресс-службой КГМК.