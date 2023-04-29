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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.23 18:00

Каждый второй россиянин на майские праздники останется дома, каждый пятый уедет на дачу

На майские праздники россияне чаще всего собираются остаться дома или поехать на дачу. Встречать Первомай на работе мужчинам приходится вдвое чаще, чем женщинам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (52%) проведёт майские праздники дома, каждый пятый (19%) — на даче или в деревне. Работать придётся каждому десятому (10%). В поездку по России отправятся 4%, на природу — 3%, за границу — 2%, в гости — 1%.

Тех, кто в первой декаде мая будет отдыхать дома и на даче, больше среди женщин, тогда как работу и заграничные поездки чаще планируют мужчины.

По сравнению с прошлым годом, число россиян, которые проведут майские праздники дома, практически не изменилось и всё ещё больше, чем в доковидном 2019 году. Ездить на дачу стали немного чаще. Число тех, кто собирается за рубеж, чуть выше (+1 п.п.).

Время проведения опроса: 18—25 апреля 2023 года.

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