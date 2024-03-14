Каждый второй россиянин не готов снижать зарплатные ожидания ради удалёнки

Россияне всё реже считают, что ради возможности работать удалённо нужно снижать свои зарплатные ожидания. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющего желание и потенциальную возможность работать удаленно.

Возможность работать дистанционно компании предлагают всё реже. И всё меньше соискателей, готовых к компромиссам ради работы в режиме хоум-офиса. За год россиян, которые не будут уменьшать свои зарплатные ожидания ради удалёнки, стало больше практически на треть: 37% в 2023 году и 48% сейчас. «Всегда надо идти только вперёд, и никогда не соглашаться на меньшее»; «Объём работы же не снижается, зачем снижать самостоятельно стоимость своего труда. Категорично нет!», — комментируют респонденты. Потерять до 5% зарплаты ради хоум-офиса готов каждый шестой (17% опрошенных). Снизить ожидания на 10% — каждый девятый (11%). Зарабатывать на 15% меньше готовы согласиться 3%. Потерять пятую часть заработка — 4%, четвертую часть заработка — только 2%.

Число тех, кто не пойдёт на снижение зарплатных ожиданий, растёт с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

Время проведения опроса: 22 февраля — 7 марта 2024 года.