Каждый второй россиянин не считает нужным сообщать работодателю о незначительных ошибках в работе

Россияне стали реже уведомлять руководство о допущенных в работе ошибках. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению 35% россиян, руководство должно знать обо всех допущенных в работе ошибках. 56% считают, что сообщать следует только о существенных просчётах. На практике, обо всех рабочих ошибках говорит руководству каждый третий (32%), а 52% уведомляют только о серьёзных промахах: «Заваливать руководство мелкими ошибками, которые тут же исправляются, точно не стоит». Политики предельной честности чаще придерживаются россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц: 45% из них считают, что нужно держать руководство в курсе всех просчётов, 38% утверждают, что всегда поступают только так.

С момента проведения аналогичного исследования в 2021 году, возросло число россиян, убеждённых в том, что руководству следует сообщать только о серьёзных ошибках, допущенных в работе: 49% два года назад и 56% сейчас. Работа во время пандемии, ограничения и запреты заставляли россиян нервничать и перестраховываться. На практике сегодня большинство также предпочитает исправлять мелкие просчёты самостоятельно, не беспокоя начальство.

Время проведения опроса: 31 марта — 11 апреля 2023 года.