Каждый второй россиянин планирует покупку новогодних подарков заранее, каждый четвертый действует спонтанно

8% россиян начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев. Ещё 18% предпочитают делать покупки за месяц. Наиболее популярным же временем для закупок подарков является период за 2—3 недели до праздника — так поступают 23% опрошенных.

Каждый четвертый (25%) признается, что обычно покупает подарки спонтанно. 13% респондентов не занимаются закупками подарков.

Женщины более склонны к заблаговременному планированию. 23% россиянок начинают покупать подарки за месяц до Нового года, 9% за ещё более длительный период, тогда как среди мужчин так поступают 14 и 7% соответственно. Мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки (27% против 23%) и чаще сообщают, что не покупают подарки (16% против 10%): «Обычно жена этим занимается, а дарим вместе».

Молодёжь до 35 лет чаще тех, кто старше, проявляет активность за 2—3 недели до праздника (27%). Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (29%).

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто выбирает экспромт: 21% среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей и 38% среди граждан с зарплатой от 150 тысяч.

Время проведения опроса: 17—19 ноября 2025 года.