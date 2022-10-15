Каждый второй россиянин поддерживает отмену праздничных новогодних мероприятий

Власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода заявили, что праздничные новогодние мероприятия будут отменены. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, поддерживают ли подобную инициативу россияне и откажутся ли компании от новогодних корпоративов в этом году. В опросе приняли участие менеджеры по персоналу и экономически активные граждане из всех округов страны.

4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы (и это чуть больше, чем в прошлом году): 17% будут отмечать Новый год в офисе, ещё 17% готовят вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город, 4% — другие варианты празднования.

В то же время тренд на отказ от публичных мероприятий на этот Новый год поддержал каждый второй россиянин (52%). Причём за отмену новогодних массовых увеселений женщины выступают чаще мужчин (56 и 48% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (57 и 45%).