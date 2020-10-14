Каждый второй россиянин предпочёл бы сократить новогодние каникулы

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, какую продолжительность новогодних каникул россияне считают оптимальной.

Лишь 31% респондентов устраивают каникулы с 1 по 10 января, утверждённые правительством страны на 2021 год. Каждый второй россиянин желал бы сокращения числа нерабочих дней: 6% готовы вообще не отдыхать после Нового года, 18% достаточно 1—3 дня, 14% хватит от 4 до 6 дней, 9% считают, что отдых должен длиться неделю, 3% — от 8 до 9 дней.

За продолжительность отдыха более длительную, чем утверждена официально, выступили лишь 9% опрошенных: 3% хотели бы гулять в новогодние каникулы от 11 до 13 дней, 6% — ровно две недели.

За различные варианты сокращения продолжительности новогодних каникул женщины выступали чуть чаще мужчин: 52% против 47% соответственно. Каждый десятый россиянин моложе 24 лет вообще готов выйти на работу сразу после праздника. Чем старше респонденты, тем чаще они говорят о том, что продолжительность январского отдыха их устраивает: 27% среди опрошенных до 24 лет и 33% среди россиян старше 45 лет. Больше всего же сторонников каникул с 1 по 10 января — среди граждан с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей (38%). Россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей, напротив, чаще других мечтают продлить новогодние каникулы (13%).