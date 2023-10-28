Каждый второй россиянин признался, что стал больше экономить – «SuperJob»

В опросе приняли участие экономически активные граждане всех регионов страны.

Рассказывая об изменениях в личной финансовой стратегии, каждый второй россиянин отметил, что за последний год стал больше экономить (47%). Чаще тратить стали только 13% опрошенных. У 27% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась.

Число сторонников стратегии «больше экономить» выше среди мужчин (50% против 45% среди женщин). Горожане старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (54%). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 41% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 58% — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей.

Число сторонников стратегии «больше тратить» выше всего среди мурманчан моложе 34 лет (20%).

Время проведения опроса: 24—26 октября 2023 года.